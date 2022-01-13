В список попали пять украинских нацпарков: "Синевир", Галицкий национальный природный парк, "Святые горы", "Тузловские лиманы" и "Подольские Товтры".

В Государственном агентстве развития туризма (ДАРТ) подготовили подборку национальных парков Украины, куда можно отправиться на зимний уикенд в поисках активного экологического отдыха.

Как отмечается на странице Гостуризма в Facebook, именно в этих местах можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться фантастическими зимними пейзажами, но и отыскать на снегу следы диких животных и понаблюдать за птицами.

Национальный природный парк "Синевир", Закарпатская область

Это одна из самых невероятных зимних локаций Украины. Здесь рыхлый снег и свежий морозный воздух, а пейзажи возле самого высокогорного в Украине озера неповторимы, как в сказке. Само озеро покрыто льдом и снегом, а рядом – водопад Белый зверь. Вода здесь течет со скал, между елями и буками, а в морозы она превращается в причудливые ледовые фигуры. Кроме "Морского ока", как поэтично называют в народе озеро Синевир, здесь можно посетить Центр реабилитации медведей, где лечат животных после жестокого обращения в частных зоопарках и цирках. Также можно посетить музей "Старое село" и ряд интересных локаций в Колочаве. В этом же населенном пункте туристы могут посетить центр реабилитации хищных птиц "Сапсан", напиться воды из минерального источника, полюбоваться живописными горами и взглянуть на величие карпатских лесов.

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Галицкий национальный природный парк, Ивано-Франковская область

Еще одна локация с живописной природой, где вас очаруют покрытые снегом уникальные буковые леса с карстовыми скалами и пещерами, тишина урочищ и замерзшие водоемы. А еще парк является прибежищем для редких животных, которые охраняются законом Украины. И, если вам будет интересно понаблюдать за их жизнью, то советуем делать это с проводниками, которые хорошо знают местную природу, зверей, которые живут здесь, и которым есть что рассказать. В самых интересных уголках нацпарка проложены туристические маршруты и эколого-познавательные тропы. На территории действует Центр реабилитации диких животных, попавших в беду. Их выхаживают и по возможности отпускают в дикую среду, а тех, кому постоянно нужна человеческая помощь, оставляют в центре. Здесь можно увидеть аистов, лис, оленей и зайцев.

Национальный природный парк "Святые горы", Донецкая область

Парк расположен в Славянском и Краснолиманском районах. Здесь можно полюбоваться не только застывшей рекой Северский Донец, а еще и "инопланетными" меловыми горами. Общая площадь этого парка – 40 гектаров. Природа этой местности и ее окрестностей еще сохранила условия для существования многих редких птиц, таких как скопа, тювик, змееед и другие. Конечно, зимой вы их здесь не увидите, зато есть шанс встретить на байрачных дубравах довольно редкое для Восточной Украины животное – горностая. Настоящей жемчужиной заповедника являются пещерные храмы с Николаевской церковью, которая была построена в XVII в. на меловой скале. Это уникальное сооружение воспроизводит в камне традиции деревянной народной архитектуры и является оригинальным произведением украинского барокко. Зимой она напоминает дворец Снежной королевы.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы", Одесская область

Это настоящая Мекка для любителей наблюдений за птицами, которая находится у Черного моря. Через территорию парка проходит один из крупнейших миграционных путей пернатых. Зимой сюда прилетает много гусей и уток, встречаются и такие экзотические виды, как краснозобая казарка, которую в Украине можно увидеть только здесь. Если вы не любите наблюдать за птицамм, любуйтесь природой: седая степь, красный солонец, притрушенный инеем камыш. А запах моря, который смешивается с запахом леса, придаст вашим прогулкам очарования. Незабываемые впечатления и фото гарантированы.

Национальный природный парк "Подольские Товтры", Хмельницкая область

Подольские Товтры – место силы и вдохновения. Здесь можно наслаждаться красотой природы размеренно, никуда не торопясь. Визуально Товтры являются живописными холмами, с которых и начинаются украинские Карпаты. Здесь один за одним поднимаются покрытые деревьями живописные холмы, а у их подножия лежит тихая гладь скованных льдом синих озер разной формы и размеров. Всего в парке насчитывается целых 160 товтр. Разные по высоте, поросшие лесом и "лысые", все они имеют общую черту: западный склон крутой, а восточный пологий. В Европе аналогов Подольским Товтрам нет, похожие по геологическим структурам скалистые гряды существуют только в Великобритании и США. Манят путешественников не только головокружительные пейзажи, но и здешние источники с целебной водой. Самой магнетической точкой парка является живописная Бакота с невероятными видами и древним скальным монастырем. Это идеальное место для единения с природой, где царят тишина и покой. Зимой в парке действуют пешие, конные и лыжные маршруты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственном агентстве развития туризма (ДАРТ) подготовили подборку лучших локаций в Украинских Карпатах, где можно не только покататься на лыжах, но и просто полюбоваться фантастическими пейзажами и подышать морозяно-хвойным воздухом.