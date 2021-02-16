Мадрид не собирается требовать от туристов обязательно проходить карантин.

Испания надеется, что введение паспортов о вакцинации, а также сдача тестов на COVID-19 перед поездкой, позволит туристам, в частности из Великобритании, вернуться летом на испанские курорты.

Об этом Reuters рассказал источник в испанском министерстве туризма.

"Мы поддерживаем сертификаты о вакцинации. Но это не единственный способ вернуть определенную мобильность, это скорее один из них в рамках ряда мероприятий, среди которых социальное дистанцирование, сдача теста перед поездкой и требование носить маску", - сообщил собеседник издания.

Читайте такжеИзраиль с конца недели возобновляет туризм, но только для обладателей «зеленых паспортов»Испанское правительство не собирается вводить карантин для иностранцев. А также рассчитывает на заключение более широкого соглашения между Европой и Великобританией об отмене запрета неважных поездок.

В 2020 году глобальный туризм сильно пострадал от пандемии коронавируса. Поток туристов в Испанию, которая была одной из самых посещаемых стран в мире, обвалился на 80% до лишь 19 миллионов посетителей. Это уровень, которого Мадрид не видел с 1969 года. Вклад туристической отрасли в ВВП Испании сократился до 4-5%. Хотя в 2019-м он составлял 12%.

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Перевод: Лесь Дымань