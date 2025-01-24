Их стоит посетить сейчас, пока их не заполонили толпы туристов.

Европа является идеальным континентом для путешественников, поскольку здесь всегда найдется немало скрытых "жемчужин", которые большинство туристов обходят в погоне за банальной классикой вроде Венеции, Барселоны или Парижа. Постепенно все больше людей это осознают, и некогда малопопулярные города переживают настоящий туристический бум.

Издание Travel Off Path назвало три такие до недавнего времени скрытые жемчужины, на которые начали обращать внимание. Издание предлагает при первой же возможности посетить их, пока толпы туристов не заполонили их так же, как Афины, Прагу или Пизу.

Бухарест, Румыния

Бухарест не является каким-то малоизвестным городом. Ведь это столица достаточно большой, как для Европы, страны. Но туристы до недавнего времени игнорировали его. И зря.

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Бухарест является не только одним из самых безопасных крупных городов Европы, но и одним из самых уникальных. Некоторые даже называют его "Парижем Востока", что не очень удачно, но точно указывает на туристическую перспективность румынской столицы.

Бухарест - это мечта любителей истории, где можно увидеть интересный контраст между средневековыми памятниками и по-своему интересными остатками коммунистического прошлого.

А еще Бухарест довольно дешевый, если сравнивать с другими крупными городами Европы.

Ларнака, Кипр

На противоположном конце спектра, больше похожая на солнечный рай, чем на готическую сказку, лежит живописная Ларнака. Этот город подойдет не только для ценителей старой архитектуры, но и для тех, кого манят золотые пляжи с кристально чистой водой.

Ларнака тоже не является чем-то совсем неизвестным для туристов, но до недавнего времени отдыхающих больше интересовал Пафос и другие городки Кипра. Теперь же путешественники почувствовали всю красоту и этого прибрежного города.

Ларнака предлагает отличный баланс между классическим пляжным раем и достаточно богатой подборкой исторических достопримечательностей. А еще здесь отличные рестораны, которые понравятся и любителям пляжного отдыха, и ценителям истории.

Сараево, Босния и Герцеговина

Долгое время само название этого города было символом кровавой междоусобицы и этнических чисток, самого страшного эпизода Югославских войн. К счастью, сегодня город является спокойным и безопасным. И здесь есть на что посмотреть туристам, особенно, учитывая достаточно низкие цены на все.

Ценителям истории Сараево предлагает немало памятников старины, и часто со следами последней войны на них. Это тоже добавляет им определенной страшной уникальности.

Расположенный в окружении гор, город предоставляет возможность совместить исторический туризм с экологическим.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, американский лоукостер Spirit Airlines значительно ужесточил требования к пассажирам. Теперь на самолёт не будут пускать любителей прозрачной одежды и татуировок.

Также мы рассказывали о городе Лонгъир - столице и крупнейшем поселении норвежского архипелага Шпицберген. Жизнь здесь совсем не похожа на ту, которую ведут большинство европейцев. Например спиртное здесь продают в ограниченном количестве только по специальным карточкам, а, выходя за пределы города, обязательно надо брать ружье.

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