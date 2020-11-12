В Греции с пятницы, 13 ноября, вводится общенациональный комендантский час в связи с ростом количества больных на новый коронавирус COVID-19.
Комендантский час продлится с 21:00 до 05:00, сообщает ТСН со ссылкой на Ekathimerini.
В этот период времени выход на улицу будет разрешен только тем, кому нужно на работу, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним любимцем.
"Тем, кто хочет покинуть свой дом после 21:00, придется отправить SMS на специальный номер или получить документ от своего работодателя", - говорится в сообщении.
Ограничения ввели в ответ на зафиксированный суточный рекорд количества смертей - 43, и 2 752 новых случая заражения коронавирусом.
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Отметим, что всего с начала пандемии в Греции зафиксирован 63 321 случай инфицирования COVID-10.
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