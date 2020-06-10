Странам ЕС будут рекомендовать открыть границы для туристов с 1 июля

Решение о послаблениях карантина будет оставаться за самим странами.

Брюссель на этой неделе будет предлагать странам-членам ЕС открывать внешние границы для туристов из-за пределов блока с 1 июля.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль, передает Европейская правда.

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По его словам, рекомендации будут касаться «постепенной и частичной отмены запретов. Однако решение об ослаблении карантина будет оставаться за самим странами.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

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