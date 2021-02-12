Местные верят, что белый Бык приносит удачу и способен исполнить самую заветную мечту.

Миллионы людей по всему миру сегодня празднуют приход Нового года по китайскому календарю.

Читайте такжеВ США туристы сняли надвигающуюся на них лавину (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во многих странах до сих пор действуют карантинные ограничения и собираться в большие компании запрещено.

Год Быка в азиатских странах встречают крайне сдержанно. Даже в новогоднюю ночь никто не отменял карантинные правила. Путешествия ограничены, запрещено собираться крупными компаниями.

На улицах Китая запускают одиночные фейерверки, можно встретить группы людей, которые гуляют под светом праздничных фонариков.

Для многих китайцев это стало ударом, ведь собираться на праздники семьей для них - настоящая традиция. Они поздравляют родственников и друзей по видеосвязи.

Местные верят, что Белый бык приносит удачу и способен исполнить самую заветную мечту. У многих она одна - чтобы пандемия закончилась.

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Автор: УНИАН