Италия открывает границы для украинских туристов, но с требованием прохождения пятидневной изоляции.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.
"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - сообщил министр.
Как сказано на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины", итальянское правительство открыло украинцам въезд для всех типов путешествий.
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В частности, согласно приказу Минздрава Италии от 29 июля относительно обновленных норм пересечения границы с Италией, в связи с пандемией Covid-19, Украина с 31 июля включена в список стран категории D, который предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе – туризма.
Вместе с тем желающим посетить Италию следует учесть такие основные обязательные требования:
- наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан за 72 часа до приезда;
- заполненная онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;
- по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.
Согласно приказу Минздрава Италии, упомянутые условия будут действовать до 30 августа.
Подробная информация (на английском языке) относительно актуальных правил въезда в Итальянскую Республику, ссылки на анкеты личной декларации, информация относительно правил прохождения самоизоляции и исключений из них содержится на официальной веб-странице Министерства иностранных дел Италии, а также по этой ссылке.
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