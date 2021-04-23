Телеканал «1+1» сообщил дату премьеры нового проекта.

Уже 9 мая на «1+1» стартует новый проект «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», который телеведущий подготовил специально к 30-летию Независимости Украины.

Читайте такжеДмитрий Комаров впервые отправится в экспедицию по УкраинеВпервые украинский путешественник, автор и ведущий «Мир наизнанку», будет исследовать не далекие и малоизвестные уголки планеты, а родную страну, и презентует свой новый авторский проект про Украину. Телеведущий на собственном опыте докажет: отдых в родной стране – ничем не хуже, и даже лучше, чем на популярных мировых курортах. Кроме уже известных туристических направлений, Дмитрий Комаров откроет новые места для отдыха.

Комаров показал на своей странице в Instagram первые кадры нового проекта и опубликовал красочный видеоролик.

На видео можно узнать самые яркие и невероятно живописные уголки Украины – заповедный остров Джарылгач, Говерлу, колоритный горный поселок Верховина, знаменитые розовые соляные озера в Херсонской области, заповедник Аскания-Нова, «тоннель любви», украинскую «пустыню» Олешковские пески, соляные пещеры, нашу маленькую «Венецию» - Вилково.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": о чем новый проект

В каждом выпуске проекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» телеведущий будет раскрывать туристический потенциал нашей страны в определенной сфере.

Он покажет Украину экзотическую, мистическую, экстремальную, романтическую, целительную и, конечно, кулинарную.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ольга Робейко