В Дубае любителям экотуризма впервые разрешили заехать в заповедник на автомобилях.

В Дубае появилось новое туристическое развлечение – автомобильные прогулки по заповеднику The Dubai Desert Conservation Reserve площадью 225 кв. м. Туристам также предлагается разбить лагерь и заночевать посреди пустыни, на территории заповедника.

Читайте такжеWizz Air решила возобновить рейсы из Украины в ОАЭ после многолетнего перерываВ одной экскурсии могут принять участие до пяти автомобилей одновременно, до двух взрослых и троих детей – в каждом. Туры начинаются в 14:30 и завершаются в 10:30 следующего дня. Стоимость экскурсий – от 1950 дирхамов за двоих ($530). Экскурсии с ночевками начинаются с инструктажа по безопасному вождению полноприводных автомобилей в заповеднике, где нужно бережно относиться к природе.

Во время поездки экотуристы встретят аравийского орикса, газелей, лисиц и ящериц, а также перелетных птиц (с ноября по апрель). Кемпинг расположен посреди пустыни, в лесу из деревьев «Гаф», где можно полностью погрузиться в природу, передает russianemirates.com.

К услугам туристов – кемпинг-трейлер с палаткой на крыше, холодильником и экологически чистым грилем, а также всем необходимым для ночевки на природе, включая мебель, питьевую воду, душ и туалет. Туристам необходимо привезти с собой только еду, напитки и постельные принадлежности.

На рассвете туристы могут понаблюдать за полетом ястреба в гафском лесу.

Новый туристический маршрут создан для того, чтобы поближе познакомить путешественников с флорой и фауной пустыни.

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Автор: УНИАН