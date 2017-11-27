Авиакомпания Wizz Air запустит новые рейсы из Харькова

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 5 апреля 2018 года начнет выполнять полеты из Харькова в Дортмунд (Германия), а с 20 июня в Катовице (Польша).

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Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейс Харьков – Дортмунд будет выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресениям.

Рейс Харьков – Катовице будет выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании по цене от 869 грн в Дортмунд, а цена билета в Катовице составит от 579 грн.

«Быстрорастущее расширение деятельности WIZZ будет продолжать стимулировать местную экономику, как и последние 10 лет, увеличивая занятость в сферах авиации и туризма и поддерживая более 600 рабочих мест в этом году в смежных отраслях по всей стране. После расширения до трех самолетов в 2018 году, штат сотрудников Wizz Air в Киеве составит более 100 человек, а рейсы авиакомпании будут соединять украинскую столицу с 29 пунктами назначения в 10 европейских странах из 3 украинских аэропортов. Вместе с сегодняшним объявлением, в 2018 году из Украины будет открыто 8 новых рейсов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с 19 апреля 2018 года двух новых рейсов из Киева в столицу Португалии Лиссабон и столицу Эстонии Таллинн.

С 26 марта 2018 года Wizz Air начнет выполнять полеты из Львова в Гданьск и Катовице (Польша), а с 21 мая в Дортмунд (Германия).

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам с 28 баз, соединяя 144 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 87 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают два самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».