Нелегкий путь домой: украинские яхтсмены во время карантина пытаются вернуться в Одессу (видео)
20:03, 31 марта 2020Новости туризма
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Сейчас яхтсмены уже на морской территории Турции, до Украины остается несколько дней перехода.
Украинские яхтсмены во время карантина прорываются домой / скриншот
Уже почти две недели в условиях карантина украинские мореплаватели на яхте-паруснике пытаются вернуться в Одессу из Хорватии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Все 7 стран на их морском пути одновременно закрыли границы. Теперь восемь одесситов и киевлянин прорываются домой, преодолевая порой неблагоприятные погодные условия.
20 марта они отплыли от берегов Хорватии, из-за закрытых границ у них один путь. Чтобы сэкономить провиант, им приходится ловить рыбу в открытом море.
Сейчас яхтсмены уже на морской территории Турции, до Украины остается несколько дней перехода.
Украинские яхтсмены в условиях карантина пытаются вернуться в Одессу
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
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