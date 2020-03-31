Нелегкий путь домой: украинские яхтсмены во время карантина пытаются вернуться в Одессу (видео)

Сейчас яхтсмены уже на морской территории Турции, до Украины остается несколько дней перехода.

Уже почти две недели в условиях карантина украинские мореплаватели на яхте-паруснике пытаются вернуться в Одессу из Хорватии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Все 7 стран на их морском пути одновременно закрыли границы. Теперь восемь одесситов и киевлянин прорываются домой, преодолевая порой неблагоприятные погодные условия.

20 марта они отплыли от берегов Хорватии, из-за закрытых границ у них один путь. Чтобы сэкономить провиант, им приходится ловить рыбу в открытом море.

Сейчас яхтсмены уже на морской территории Турции, до Украины остается несколько дней перехода.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.