SkyUp из-за коронавируса приостанавливает полеты в Турин

Как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы.

С 5 марта авиаперевозчик SkyUp приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

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Как сообщается на сайте лоукостера, руководство SkyUp Airlines приняло решение временно приостановить полеты в Турин, поскольку это направление, которое находится в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии. Изменения вступают в силу 5 марта.

«У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации», – комментирует генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы перевозчика.

«Если билеты были забронированы на сайте авиаперевозчика, нужно написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме – на возврат средств или на замену направлении. Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально. Если авиабилеты были приобретены через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы.

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