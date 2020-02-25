Где можно увидеть северное сияние: лучшие места

Северное сияние можно увидеть в нескольких местах по всему миру.

Северное сияние можно с легкостью назвать одним из чудес природы. Это захватывающее зрелище хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый человек.

Свечения происходят в районе магнитных полюсов Земли. Северное сияние где бы оно ни было вызвано свечением верхних разряженных слоев атмосферы. Большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые достигают нашей планеты, отражаются. Однако некоторым все-таки удается прорваться в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы (примерно в 100 км над поверхностью планеты).

Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот. Наиболее часто встречается северное сияние зеленого и красного цветов. А голубые полярные сияния более редкие и формируются на очень больших высотах (более 400 км).

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Лучшее время для наблюдений за северным сиянием - в зимний период ориентировочно с 9-10 вечера до полуночи, и, возможно, до 3 утра. Стоит помнить, что предсказать появление северного сияния практически невозможно, ведь на шансы его увидеть сильно влияет солнечная активность, а не только место наблюдения и время года.

Северное сияние можно увидеть в нескольких местах по всему миру. Лучше всего наблюдать сияние в высоких широтах: 67-70°. И отправляясь за охотой следует учесть, что сфотографировать полярное сияние на «мыльницу» теоретически возможно, но непросто и получится только при ярких сияниях. Лучше использовать профессиональные «зеркалки» или хотя бы полупрофессиональные камеры, а также научится делать снимки с длинной выдержкой – тогда запечатлеть всю красоту северного сияния получится не только в своей памяти, но и на фотографиях. Кстати, вашим глазам тоже надо будет немного «привыкнуть», всматриваясь в небо.

Где в Норвегии можно увидеть северное сияние

В Норвегии о нехватке точек обзора Сияния не может быть и речи, они чуть ли повсюду. И это наряду с Исландией, вероятно, наиболее простая с точки зрения простоты маршрута страна.

Город Тромсе отлично развита туристическая инфраструктура, этот город даже называют родиной северного сияния. Каждый год его посещают более 1,2 миллиона человек, он находится в 350 километрах от Полярного круга.

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В норвежском регионе Финнмарк в городе Алта расположена самая старая в мире обсерватория по изучению северного сияния, она была построена в 1899 году. Сейчас она закрыта, но работает ее смотровая площадка. Стоит только учесть, что восхождение на гору Хальде займет 3-4 часа. Здесь отличные погодные условия для наблюдения за сиянием: мало осадков и ясное небо.

Архипелаг Шпицберген покрыт полярной ночью и погружен в бесконечную темноту между серединой ноября и февралем, это дает возможность посетителям дважды увидеть Северное Сияние и является единственным населенным местом в мире, где Вы можете увидеть это явление в течение дня.

Где можно увидеть северное сияние

Северное сияние в Финляндии

В Финляндии лучше всего смотреть северное сияние в Ивало. Эта небольшая деревенька на насколько тысяч жителей очень популярна среди финских туристов.

Похвастаться тем, что северное сияние показывается каждые три ночи из четырех может район Кильписъярви. А в районах Соданкюля и Рованиеми сияние видно каждую вторую ночь.

А на курорте Kakslauttanen вы можете полюбоваться северным сиянием прямо лежа на кровати в традиционной бревенчатой хижине со стеклянным куполом, сауной и открытым огнем.

Северное сияние в Швеции

Городок Абиску расположена почти в 200 километрах к северу от полярного круга. В нем есть центр Aurora Sky Station, который называет себя «лучшим местом на планете для наблюдений за северным сиянием». Если ищете более дешевый вариант размещения, можно остановится в городке Кируна, который находится в часе езды на автомобиле от Абиску.

Шведская деревня Юккасъярви с населением около 600 человек известна на весь мир первым ледовым отелем. С наступлением весны он тает, а зимой его отстраивают снова. Но в деревушке есть и другие, более дешевые, места для отдыха и наблюдения за северным сиянием.

Северное сияние в Исландии

Исландию следует выбирать, если хочется избежать лютых морозов. Благодаря Гольфстриму климат здесь довольно мягкий: зимой в Рейкьявике температура редко опускается ниже нуля.

В Рейкьявике, самой северной столице мира, сияние можно увидеть во всей его магической красоте. Вы увидите не только его, но еще и многочисленные гейзеры, вулканы и горы льда. Официальный сезон наблюдения за северным сиянием здесь длится с октября по март.

Также наблюдать за сиянием можно отправится в деревушку Каулваведль, которая находится на окраине национального парка Ватнайёкюдль, неподалеку от одноименного ледника.

А самые эффектные фотографии северного сияния получаются в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юго-востоке острова.

Северное сияние в Гренландии

С минимальным искажением света и отличной видимостью в некоторых местах, Гренландия - возможно, один из лучших вариантом для наблюдения за северным сиянием. Несколько дней, проведенных в период с сентября до начала апреля практически гарантирует наблюдение за Сиянием.

Северное сияние в Канаде

Северо-Западные территории, особенно вблизи полярного круга, - лучшее место для охоты за знаменитым зеленым свечением. Северное сияние охватывает большую часть страны, включая провинции Юкон, Северный Саскачеван, северо-западные территории, Ньюфаундленд, Новую Шотландию и Британскую Колумбию.

С середины августа и до конца апреля любоваться им можно в Йеллоунайфе.

Северное сияние в США

Аляска - чуть ли не единственное место в США, где можно увидеть северное сияние. Лучшие часы для наблюдения - часто в полночь в безлунные ночи. Аляска расположена в северо-западном углу североамериканского континента.

Северное сияние в Шотландии

Удивительное световое шоу можно увидеть в разных местах Шотландии. Это остров Скай, а также Галловейский лесной парк, Моффат, поместье Гляйнканисп и Центр наследия Касл-Хилл.