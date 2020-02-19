Украина и Гренада вводят безвиз

Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене виз.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства в своем Telegram-канале.

"Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - отметил он.

По его словам, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение.

Справка УНИАН. Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря. Официальным языком в стране является английский, столица страны и самый большой город на острове - Сент-Джорджес, численность населения составляет 108 789 человек.

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