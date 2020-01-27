Сильный туман нарушил работу одесского аэропорта - в Стамбуле застряли 120 украинцев

По словам пассажиров, находящихся в аэропорту Стамбула, там ночевало около 120 одесситов. Turkish Airlines перенесли всех пассажиров на рейс в 13 часов.

Из-за сегодняшнего ночного тумана сотни пассажиров не смогли добраться в Одессу. Вчера поздно вечером рейс из Шарм-эш-Шейха авиакомпании Azur ушел в Борисполь, а рейсы МАУ и Turkish Airlines из Стамбула отменили.

Об этом пишет "Думская".

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Утром ситуация не изменилась. Вслед за ночным рейсом Turkish Airlines отменила и утренний, хотя туман к 9 часам рассеялся.

По словам пассажиров, находящихся в аэропорту Стамбула, там ночевало около 120 одесситов. «Турецкие авиалинии» перенесли всех пассажиров на рейс в 13 часов.

«Уже два рейса «Турецких авиалиний» отменили. Вчерашний в 00:15 и сегодняшний в 9:30. Десятки пассажиров с двух рейсов застряли в аэропорту. Уже 15 часов ждем. Ночевали тут. Сейчас рейс перенесли на 13:00.»

Повезло пассажирам ночного рейса из Праги авиакомпании «Чешские авиалинии». Их Airbus-319 около 6 часов утра подошел к Одессе, но пилоты не решились идти на посадку. Только через час, покружив в зоне ожидания, им удалось приземлиться.