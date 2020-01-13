В Нью-Йорке откроют самый большой магазин с товарами из вселенной "Гарри Поттера"

Открытие запланировано летом 2020 года.

Компания Warner Bros анонсировала об открытии официального флагманского магазина с товарами из вселенной "Гарри Поттера".

Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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В трехэтажном магазине будет представлена самая большая коллекция из фильмов "Гарри Поттера"и "Фантастических зверей".

"Это будет крупнейший в мире специализированный магазин Гарри Поттера. Тут фанаты Гарри Поттера смогут посетить интерактивные экспозиции и сделать фото, а также купить товары от конфет до одежды", — сказала Сара Рутс, старший вице-президент Warner Bros.

Напомним, BBC и Warner Bros создадут документальный фильм о животных, которые стали прообразами книг Джоан Роулинг.