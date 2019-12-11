Матрасы, телевизоры и скамейки: из люкс-отелей чаще всего воруют габаритные предметы – исследование

Ревьюеры установили, что чем роскошнее отель, тем больше вероятность кражи дорогих предметов.

Гид по отелям Wellness Heaven установил, что матрасы, произведения искусства, технику и прочие габаритные предметы чаще всего воруют из пятизвездочных отелей.

Читайте такжеДомик на дереве или современные капсулы: самые необычные отели мира (фотоподборка)

Как сообщает Independent, по результатам ревизии 1157 четырех- и пятизвездочных отелей было установлено, что удивительное количество крупногабаритных предметов пропадает каждый год, и чем роскошнее отель, тем больше вероятность кражи дорогих предметов.

«Это было удивительно для меня, потому что для гостиничной группы довольно легко определить, кто украл предмет, потому что горничная проверит комнату сразу после выселения, а потому легко будет доказать, что именно этот гость украл телевизор или матрас», – рассказал CNN Travel генеральный директор Wellness Heaven Тассило Кейлманн.

Так, около 49 отелей заявили о краже матрасов, начиная с 2018 года. Причем одно учреждение утверждает, что воры крадут их посреди ночи, обходя стойку регистрации благодаря использованию лифтов, ведущих прямо на подземную парковку.

При этом результаты показали, что кражи матрасов в 8,1 раза чаще происходят в пятизвездочных отелях, чем в четырехзвездочных.

Читайте такжеОтельный вопрос: как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие

Кроме того, в пятизвездочном отеле гораздо чаще крадут произведения искусства – 37% отелей высшей категории сообщают о таких кражах, против всего лишь 6,6% четырехзвездочных отелей.

Кража кофеварок, телевизоров и планшетных компьютеров также более вероятна в пятизвездочных отелях – об этом сообщили 12,4%, 12% и 23,2% отелей соответственно.

В то же время, четырех- и пятизвездочные отели синхронно сообщили, что больше всего у них воровали полотенца, халаты и вешалки.

Также, наряду с более стандартными примерами были и довольно необычные кражи. Например, один отель сообщил о пропаже рояля из вестибюля, в то время как другой заявил об исчезновении деревянных скамеек из сауны.

Еще в одном английском отеле был случай, когда постоялец унес с собой двери номера, что было обнаружено только тогда, когда следующий гость не смог найти свой номер.

При этом Кейлманн констатировал, что многие из самых престижных отелей предпочитают не сообщать о кражах. «Во многих случаях они не сообщают об этом в полицию потому, что не хотят быть связанными с преступностью», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее гид по отелям Wellness Heaven назвал самые странные вещи, которые туристы украли из отелей.