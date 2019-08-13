В Киеве осенью планируют завершить вторую очередь реконструкции парка «Владимирская горка»

Также осенью власти столицы планируют представить киевлянам новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка «Владимирская горка».

Вторую очередь реконструкции столичного парка «Владимирская горка», которая охватывает территорию нижнего плато склона, планируется завершить этой осенью.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

По его словам, здесь уже вымостили дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Построены две новые беседки, а ту, что была в парке, - реконструировали. Склоны, на которых стоят беседки, укрепили подпорными стенками.

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Также отмечается, что сегодня продолжаются работы по строительству новой лестницы от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка «Владимирская горка». Лестница будет железобетонная с накладками из древесины на ступеньках, с подсветкой на перилах.

«Обе локации - новую лестницу от Андреевской церкви и вторую очередь «Владимирской горки» - планируем презентовать осенью», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, работы по реконструкции парка «Владимирская горка» были начаты в 2017 году.

Согласно проекту реконструкции парка «Владимирская горка», работы будут проводиться на верхнем и нижнем плато.

Работы на верхнем плато (первая очередь реконструкции) завершили ко Дню города в 2018 году. На территории обустроена система полива газонов, проложена новая сеть дождевой канализации, установлены новые фонари, ограждения и укреплены склоны и подпорные стены. Также установлена система видеонаблюдения, новые скамейки, обустроена детская площадка.

Парк «Владимирская горка» был заложен в XIX веке и является памятником садового искусства. Последний раз реконструкцию здесь осуществляли к летней Олимпиаде в 1980 году.