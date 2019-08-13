В Киеве осенью планируют завершить вторую очередь реконструкции парка «Владимирская горка»
Вторую очередь реконструкции столичного парка «Владимирская горка», которая охватывает территорию нижнего плато склона, планируется завершить этой осенью.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.
По его словам, здесь уже вымостили дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Построены две новые беседки, а ту, что была в парке, - реконструировали. Склоны, на которых стоят беседки, укрепили подпорными стенками.
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Также отмечается, что сегодня продолжаются работы по строительству новой лестницы от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка «Владимирская горка». Лестница будет железобетонная с накладками из древесины на ступеньках, с подсветкой на перилах.
«Обе локации - новую лестницу от Андреевской церкви и вторую очередь «Владимирской горки» - планируем презентовать осенью», - сказал мэр.
Как сообщал УНИАН, работы по реконструкции парка «Владимирская горка» были начаты в 2017 году.
Согласно проекту реконструкции парка «Владимирская горка», работы будут проводиться на верхнем и нижнем плато.
Работы на верхнем плато (первая очередь реконструкции) завершили ко Дню города в 2018 году. На территории обустроена система полива газонов, проложена новая сеть дождевой канализации, установлены новые фонари, ограждения и укреплены склоны и подпорные стены. Также установлена система видеонаблюдения, новые скамейки, обустроена детская площадка.
Парк «Владимирская горка» был заложен в XIX веке и является памятником садового искусства. Последний раз реконструкцию здесь осуществляли к летней Олимпиаде в 1980 году.