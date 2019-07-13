В Киеве запустили туристический маршрут по местам съемок «Чернобыля» (фото)

В туристический маршрут включены киевские локации показаны в мини-сериале, в частности, улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей «Чернобыль» и Арка дружбы народов.

Управление туризма и промоций КГГА совместно с туристическими операторами Киева разработали и презентовали новый туристический маршрут «Локациями съемок мини-сериала «Чернобыль» в Киеве», сообщает пресс-служба КГГА.

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В туристический маршрут включены киевские локации показаны в мини-сериале, в частности, улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей «Чернобыль» и Арка дружбы народов. Сама экскурсия рассчитана примерно на 4 часа.

Благодаря реквизиту происходит полное погружение в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. «Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается «специальным раствором для очистки от радиационной пыли. Поэтому во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад и как Киев пережил эту страшную аварию. И надеемся, что маршрут станет одним из самых посещаемых в Киеве», – сказал начальник Управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Уже со следующего понедельника можно будет заказать тур на веб-сайте visitkyiv.travel, в некоторых туристических операторов и сертифицированных в данной программе гидов, которые разрабатывали маршрут.