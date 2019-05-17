Яремче начинает летний сезон: чем будут удивлять туристов

В 2018 году Яремчанский район посетили более 430 тысяч туристов.

Яремчанский район (Ивано-Франковская область) полностью подготовился к летнему туристическому сезону, который обычно открывается с конца мая-начала июня.

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Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор Ассоциации отельеров и владельцев усадеб Яремчанщины Тарас Тустанивский.

«На Яремчанщине каждый может найти себе подходящий вариант отдыха на любой кошелек. От комнаты у местных жителей за 200 грн с человека до изысканных апартаментов за 1000-1500 грн за сутки в VIP-отелях вроде «Стара правда» или «Ведмежа гора», - сообщил Тустанивский, комментируя имеющиеся варианты размещения на летний сезон в гостиницах и усадьбах в Яремчанском районе.

В целом, по словам Тустанивского, регион посещают около 1 миллиона туристов за год. За последние годы, несмотря на ряд внешних факторов вроде безвизового режима с ЕС или политической ситуации в Украине, Яремчанщине удавалось увеличивать количество отдыхающих.

Так, по данным Ассоциации отельеров и владельцев усадеб Яремчанщины, в 2018 году основными направлениями краткосрочных посетителей в Ивано-Франковской области (находились в пределах области от 2 до 7 дней) стали территория Яремчанского городского совета (вместе с Надворнянским районом) – более 430 тысяч человек (более 395 тысяч человек в 2017 году), города Ивано-Франковск – почти 200 тысяч человек (более 190 тысяч человек в 2017 году) и Яремче – почти 130 тысяч человек (более 120 тысяч человек в 2017 году), Косовский район – более 100 тысяч человек (свыше 110 тысяч человек в 2017 году).

Отметим, что к Яремчанщине относятся такие популярные места горного отдыха, как город Яремче, а также пгт Ворохта и села Микуличин, Поляница, Татаров, Яблуница, Вороненко.

Ассоциация отельеров и владельцев усадеб Яремчанщины ставит своей задачей организовать максимально комфортный отдых для туристов не только в пределах своего населенного пункта, но и во взаимодействии с производителями туристических услуг по всей территории района (размещение, трансферы, активный отдых, экскурсии).

В частности, в летнем сезоне 2019 года отдыхающим на Яремчанщине готовы предложить широкий спектр экскурсионных услуг - от поездок в горы до тематических музеев (Музей миниатюр Карпат в Яремче или Музей обычаев символики в Мукуличине), попробовать уникальные овечьи сыры из долин региона (полонина Маковица или полонина Перці), где также в летний сезон устраивают яркую развлекательную программу, а также приобщиться к активному и одновременно безопасному отдыху, как, например, рафтинг на реке Прут от Скита рафтинг-клуб.