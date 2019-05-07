Windrose разрешили летать из Одессы в Тель-Авив

При этом регулятор отказал авиакомпаниям SkyUp и Atlasjet Украина в полетах по указанному направлению с частотой два рейса в неделю.

Комиссия Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужбы) по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий рекомендовала руководству ведомства выдать украинскому авиаперевозчику Windrose права на эксплуатацию новых регулярных авиамаршрутов из Одессы в Тель-Авив (Израиль).

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В частности, согласно сообщению на сайте ведомства, по итогам заседания комиссия рекомендовала выдать авиакомпании права на эксплуатацию международного маршрута с частотой рейсов 3 раза в неделю.

При этом регулятор отказал авиакомпаниям SkyUp и Atlasjet Украина в полетах по указанному направлению с частотой два рейса в неделю.

Также, Госавиаслужба согласовала авиакомпании "Эйр Таурус" рейсы в Зимбабве (Хараре, Булавайо, Масвинго, Чиредзи, Кариба, Виктория Фолс, Хванге).

Как сообщал УНИАН, в апреле комиссия Госавиаслужбы выдала компании SkyUp Airlines разрешение на новые регулярные маршруты из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж.