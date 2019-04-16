Booking.com запустил пасхальные скидки от 20% на проживание в отелях по всему миру
14:44, 16 апреля 2019Новости туризма
0 0
Скидки действуют при бронировании апартаментов, отелей типа «постель и завтрак», вилл и домов для отпуска, участвующих в акции, до 6 мая.
Фото booking.com
Популярный сервис по бронированию отелей Booking.com запустил пасхальные скидки от 20 и выше.
Читайте такжеМАУ объявил распродажу билетов на отдельные направления
Как сообщается в почтовом рассылке от партнера сервиса - авиакомпании Wizz Air, скидки действуют на бронирования с проживанием с сегодняшнего дня и до 6 мая 2019 года.
Акционное предложение распространяется на проживание со скидкой в апартаментах, отелях типа "постель и завтрак", виллах и домах для отпуска, участвующих в распродаже по всему миру.
Соответствующие предложения будут помечены желтым значком "Пасхальное предложение" при поиске помещений на сайте Booking.com.
Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter