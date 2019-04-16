Booking.com запустил пасхальные скидки от 20% на проживание в отелях по всему миру

Скидки действуют при бронировании апартаментов, отелей типа «постель и завтрак», вилл и домов для отпуска, участвующих в акции, до 6 мая.

Популярный сервис по бронированию отелей Booking.com запустил пасхальные скидки от 20 и выше.

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Как сообщается в почтовом рассылке от партнера сервиса - авиакомпании Wizz Air, скидки действуют на бронирования с проживанием с сегодняшнего дня и до 6 мая 2019 года.

Акционное предложение распространяется на проживание со скидкой в ​​апартаментах, отелях типа "постель и завтрак", виллах и домах для отпуска, участвующих в распродаже по всему миру.

Соответствующие предложения будут помечены желтым значком "Пасхальное предложение" при поиске помещений на сайте Booking.com.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие.