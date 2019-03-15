На монументе «Родина-мать» в Киеве открыли экстрим-площадку

Подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей.

Смотровую площадку «Экстрим» высотой 91 метр, которая расположена на верхушке монумента «Родина-мать» на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыли 15 марта.

«Аттракцион для любителей адреналина и драйва открыто», – говорится в сообщении музея на странице в Facebook.

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В учреждении напомнили, что подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей, стоимость для одного человека 300 гривень. Площадка работает в часы работы экспозиции музея с 10:00 до 17:00. Желающим обязательно стоит иметь спортивную обувь, удобную одежду.

Подъем происходит в сопровождении инструктора, при условии хорошей погоды (при температуре от + 5 до +30), без осадков и сильных порывов ветра.

Нынешнее открытие смотровой площадки «Экстрим» плановое, в соответствии с сезоном.

Монумент «Родина-мать» в Киеве открыли в 1981 году.