В Украине возросло количество туристов из Европы, Азии, Израиля и США

Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

По итогам 2018 года отмечается значительный прирост туристов в Украину из неприграничных стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В частности отмечается, что в 2018 году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину.

«Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из непограничных стран, в частности, Европы», - сообщает пресс-служба.

По информации пограничников, увеличился поток туристов из Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. При этом, приграничное движение наоборот сократилось.

Читайте такжеКиев повысил туристический сбор для иностранцев и украинцев

Министерство объясняет изменения в структуре туристического потока активизацией продвижения Украины на международном туристическом рынке, двусторонним сотрудничеством, визовой либерализацией, а также увеличением предложений прямого и бюджетного авиасообщения.

Как сообщает Минэкономразвития, по данным украинских мобильных операторов, в 2018 году зафиксировано 162,2 млн перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных.

Уточняется, что наиболее популярными для посещения иностранцами считаются Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области.

В то же время украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Как сообщал УНИАН, финансовые поступления от туристического сбора по итогам 2018 года выросли на 29,2% и составили 90,7 миллиона гривень. Такие данные поступлений свидетельствуют о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации в виде повышения фискальной дисциплины на местах.