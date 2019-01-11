Chech Airlines возобновляет рейсы Прага-Одесса

Рейсы Czech Airlines из Праги в Одессу будут выполняться дважды в неделю.

Авиакомпания Czech Airlines с 30 мая 2019 года возобновит выполнение рейсов по маршруту Прага-Одесса.

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Об этом сообщает международный аэропорт Одесса, передает ЦТС.

Как сообщили на предприятии рейсы Czech Airlines из Праги в Одессу будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. С 17 июня добавится рейс по субботам, а с 1 июля - по средам. Время вылета - 22:45 по местному времени, время в пути - 2 часа.

При этом из Одессы с 30 мая самолет будет отправляться по вторникам и пятницам; с 18 июня – также по воскресеньям, а со 2 июля - по четвергам. Время вылета - 5:00 по местному времени.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Jordan Aviation с 14 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Киев - Амман (Иордания).