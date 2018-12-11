Jordan Aviation в декабре запустит регулярные рейсы между Киевом и Амманом

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы в Киев будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

Авиакомпания Jordan Aviation с 14 декабря запустит регулярные рейсы по маршруту Киев - Амман (Иордания).

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Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Киев им. Игоря Сикорского Галина Богданенко на своей странице Facebook.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы в Киев будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

Рейсы будут выполняться с вылетом из Аммана в 9:00, а прибытие в Киев - в 12:30.

Стоимость билетов на рейсы до 25 января 2019 года составляет около 100 долларов из Аммана в Киев, а в обратном направлении - около 70 долларов.

Справка УНИАН. Jordan Aviation - авиакомпания, имеет базу в Аммане, Иордания. Она осуществляет чартерные рейсы по всему миру, предоставляет услуги по мокрому лизингу для крупных авиакомпаний, которые ищут дополнительные мощности, а также является важным поставщиком авиаперевозок для миротворческих сил ООН. Его основной базой является международный аэропорт Аммана «Королева Алия».