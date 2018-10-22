Тысячи овец заполнили центр Мадрида (видео)
09:55, 22 октября 2018Новости туризма
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Традицию отмечать этот праздник в Мадриде восстановили в 1993-м году.
Пастухов супроводжуювали музыканты и актеры в ярких костюмах / скриншот видео ТСН
Более две тысячи овец заполонили Мадрид во время традиционного шествия.
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Как говорится в сюжете ТСН, история праздника насчитывает шесть сотен лет, возник он, когда испанские монархи впервые позволили пастухам перегонять скот на теплые зимние пастбища, и на этом пути даже пересекать со скотом город.
Традицию отмечать этот праздник в Мадриде восстановили в 1993-м году. С тех пор овцеводов сопровождают музыканты и актеры в ярких костюмах. А встречает – сам мэр города, чтобы получить символическую плату за пересечение овцами центра города.
Более две тысячи овец заполонили Мадрид во время традиционного шествия
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