Ryanair запустит 8 новых рейсов между Украиной и Польшей

Авиакомпания запустит новые рейсы в Украину из Варшавы, Быдгоща, Кракова, Познани и Вроцлава.

Ирландский лоукостер Ryanair намерен в 2019 году существенно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из 6 польских аэропортов 17 новых рейсов, 8 из которых - в Киев и Львов.

Об этом сообщает ЦТС.

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В частности, из Варшавы планируется 4 новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща - 2 (Глазго и Киев); из Кракова - 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани - 3 (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава - 1 (Киев).

Также в Ryanair сообщили о намерении в следующем году разместить на своих польских базах в Варшаве (Модлин) и Кракове по одному самолету.

С учетом добавления указанных частот лоукостер планирует в следующем году перевезти на своих польских рейсах 12,5 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, первый "украинский" рейс Ryanair вылетел из Киева в Берлин. Приход Ryanair в Украину удался лишь со второй попытки, полноцено компания начнет выполнять украинские рейсы уже с октября этого года.