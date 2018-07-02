Соцсети встревожены смертельно опасными ямами на трассе из Николаева в курортный Очаков (фото)

Пользователи признают, что на одесском направлении в Николаевской области полноценных дорог практически нет, и это может привести к гибели людей.

Автодорога из Николаева в Очаков через одесскую трассу находится в негодном для езды состоянии, а бездействие властей и коммунальщиков в вопросе ремонта может стоить людям жизней.

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Такой пост в Facebook сделал местный житель Сергей Звирык, опубликовавший фотографии дороги.

«И снова о на болевшем! Трасса Очаков-Николаев, выезд на Одесскую трассу! Одну яму из-за которой была авария, «Tолстые Дяди» заделали! А вот ямы, которые не далеко от того места! Мне интересно, Вы на вертолётах все уже летаете, с Очакова в Николаев? Не видите ситуацию? Сейчас курортный сезон, вы что ждете, что люди, которые впервые будут ночью ехать в Очаков, там слегли? Хватит хари отжирать, снимите розовые очки, Вы своим бездействием доведете до летальных последствий!», - написал он.

Публикация вызвала резонанс среди пользователей. Некоторые констатировали, что на одесском направлении в области дорог практически нет. Комментаторы также выразили обеспокоенность по поводу того, что состояние трассы может привести к гибели людей.

Напомним, 3 мая сообщалось, что в Николаевской области на трассе от очаковского поворота к селу Каменка произошло масштабное ДТП: столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка. В результате присшествия пострадали более 10 человек: водители зерновоза и маршрутки, а также пассажиры.

Причиной происшествия стало плачевное состояние трассы. Микроавтобус ВСУ ехал со стороны Очакова в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой, и в этот момент сзади микроавтобус «догнал» грузовик DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом.