Авиакомпания airBaltic запустила большую распродажу на рейсы до конца года

18:53, 13 апреля 2018
Новости туризма
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Латвийский авиаперевозчик airBaltic устроил большую распродажу / фото latvia.travel

Как сообщается на сайте авиакомпании, забронировать скидочные билеты можно до 24 апреля включительно, а полеты по ним совершать необходимо до 15 декабря 2018 года.

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При этом самые дешевые билеты airBaltic из Киева в один конец сейчас доступны на рейсы с 20 мая по цене 75 евро - в Стокгольм и Таллин, по 79 евро - в Копенгаген. Всего по цене до 100 евро можно купить билеты от airBaltic из Киева в 18 городов, среди которых Осло, Париж и Амстердам. Также можно купить акционный билет на рейс в исландский Рейкьявик - за 129 евро, начиная с 25 мая.

Также airBaltic выполняет рейсы из Одессы - всего 17 предложений по стартовой цене до 105 евро. Самый дешевый из них - в Ригу за 59 евро.

При этом на сайте уточняется, что в определенные даты акционные предложения на определенные направления могут быть недоступны.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Министерстве инфраструктуры Украины объявили о планах "в ближайшее время" запустить так называемый поезд "Четырех столиц" по направлению Киев (Украина) - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия), билеты на который будут стоить от 59 евро.

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Теги: #Одесса#Киев#самолет#авиабилеты#скидки#авиарейсы#Рига#airBaltic