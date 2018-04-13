Авиакомпания airBaltic запустила большую распродажу на рейсы до конца года

airBaltic выполняет рейсы из Киева и Одессы, забронировать акционные билеты необходимо до 24 апреля 2018 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления до конца 2018 года.

Как сообщается на сайте авиакомпании, забронировать скидочные билеты можно до 24 апреля включительно, а полеты по ним совершать необходимо до 15 декабря 2018 года.

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При этом самые дешевые билеты airBaltic из Киева в один конец сейчас доступны на рейсы с 20 мая по цене 75 евро - в Стокгольм и Таллин, по 79 евро - в Копенгаген. Всего по цене до 100 евро можно купить билеты от airBaltic из Киева в 18 городов, среди которых Осло, Париж и Амстердам. Также можно купить акционный билет на рейс в исландский Рейкьявик - за 129 евро, начиная с 25 мая.

Также airBaltic выполняет рейсы из Одессы - всего 17 предложений по стартовой цене до 105 евро. Самый дешевый из них - в Ригу за 59 евро.

При этом на сайте уточняется, что в определенные даты акционные предложения на определенные направления могут быть недоступны.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Министерстве инфраструктуры Украины объявили о планах "в ближайшее время" запустить так называемый поезд "Четырех столиц" по направлению Киев (Украина) - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия), билеты на который будут стоить от 59 евро.