Тернопольский областной онкодиспансер получил новое медоборудование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, оборудование закупил один из местных меценатов.

Онкодиспансер получил фиброгастроскоп и фиброколоноскоп японского производства, осветитель гастроскоп и колоноскопа, биопсийные щипцы, петля для эндоскопической полипэктомии, проводник для установки катетор для энтерального питания, электроотсос эндоскопический.

«Оборудование, которое мы получили, – это аппараты нового поколения, которые позволят выполнять диагностические и хирургические манипуляции в полном объеме. Оно ускорит обследование и даст возможность верифицировать и точно подтвердить диагноз при каждом исследовании», – отметил главный врач Тернопольского областного онкологического диспансера Леонид Шкробот.

Он добавил, что с каждым годом прирост онкологической заболеваемости на Тернопольщине составляет 1,5-2%.

Сейчас в области - 23 тыс. пациентов с онкозаболеваниями, из них 12 тыс. состоят на учете более пяти лет.

«Однако процент запущенности онкологических заболеваний у пациентов прогнозируемо высокий и на Тернопольщине, и по всей Украине. Очень важной является ранняя диагностика», – сказал Шкробот.

Кроме нового оборудования, онкодиспансер получил необходимые химические средства для очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопической аппаратуры, а также для операционной.