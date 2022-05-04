Оккупанты могут включить "параллельную" переадресацию - вызов может идти к абоненту и на чужой номер.

К сожалению, сейчас оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины. Поэтому враг может вмешиваться в работу мобильной связи.

Что это значит и как себя обезопасить, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Оккупанты могут включить "параллельную" переадресацию. Если такая функция сработает, вызов может одновременно осуществляться на два номера. То есть звонок получит не только непосредственный абонент, которому звонят, а еще и враг с чужого номера.

Как обезопасить себя от "параллельной" переадресации

ЦПД призывает украинцев проверить наличие переадресации вызова у себя и у своих близких. Это можно сделать с помощью сервисных кодов, которые являются универсальными и подойдут ко всем телефонам.

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

* #43 # вызов - статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

* #33 # вызов - отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Также в Центре противодействия дезинформации советуют пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Госспецсвязи уверяют, что российские кибератаки на Украину достигли своего максимума.

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