В конце лета покупатели стали чаще искать девайсы для учебы и работы, а больше всего тратили на мультимедиа и игры.

В Украине цены на электронную технику в августе выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в аналитическом исследовании OLX, переданном УНИАН.

"В конце лета покупатели стали чаще искать девайсы для учебы и работы, а больше всего тратили на мультимедиа и игры. В целом же цены на технику выросли от 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

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Среди телефонов, по данным аналитиков, как и в прошлые годы, больше всего поисков пришлось на "яблочные" смартфоны (более 1,25 млн запросов), также в десятку самых популярных товаров вошли китайские бренды телефонов. Из бытовой техники украинцев больше всего интересуют холодильники (264 тыс. поисков), морозильные камеры (82 тыс. поисков) и микроволновые печи. Лидерами поиска среди компьютерной техники стали видеокарты (76 тыс. поисков), мониторы (68 тыс. поисков) и компьютеры (66 тыс. поисков).

"Что касается цен на самые популярные товары, то, например, средняя стоимость ноутбука в августе составляла 12 640 грн, что на 45% дороже, чем в прошлом году. Холодильники подорожали в среднем на 54% — до 6 450 грн, телевизоры — на 56% и стоили 3 640 грн. А вот средняя стоимость мобильных телефонов наоборот снизилась на 22% и составила 7 400 грн", - отметили эксперты.

При этом по сравнению с прошлым годом больше всего украинцы готовы тратить на мультимедиа и игры. Так, по данным OLX Доставки, высокий средний чек покупки в августе был среди таких товаров: прочая ТВ и видеотехника — 7 430 грн; мониторы — 5 530 грн; графические планшеты — 4 610 грн; игры для ПК — 4 600 грн; экшн-камеры — 4 490 грн.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам от OLX и CBR в Украине в июне-июле средний размер покупки онлайн составил 740 гривен. Больше всего покупатели тратили на электронику - 1709 грн.

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