Если ноутбук начинает сильно "температурить", зависать или внезапно выключаться, пора принимать меры.

Техника, в том числе и ноутбук, в процессе работы может нагреваться. Это закономерное явление, которое предусматривалось разработчиками. Для уменьшения температуры каждый девайс имеет встроенные системы охлаждения. Однако, слишком высокие температуры могут вредить устройству и провоцировать множество ошибок. Иногда, перегрев может вызывать даже систематические выключения техники.

О том почему греется ноутбук и как решить причины повышенных температур, и поговорим ниже.

Как понять, что ноутбук греется

Первым тревожным звоночком является чересчур перегретый корпус. Длительная работа вентиляторов на максимальных оборотах и очевидные зависания ноутбука также свидетельствуют о том, что пора принимать меры.

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В самых серьезных случаях устройство может и вовсе внезапно отключаться и после этого не запускаться, пока не остынет.

Причины перегрева

Неправильная эксплуатация ноутбука

Практически все ноутбуки охлаждаются за счет активной системы продува воздуха через радиатор. Поэтому, важно соблюдать правильное положение устройства во время работы. Например, если поставить ноутбук на кровать или одеяло с длинным ворсом оно может полностью закрыть вентиляционные отверстия и перекрыть нормальную циркуляцию воздуха.

Решение тут максимально простое: использовать ноутбук так, чтобы снизу всегда был доступ свежего, холодного воздуха. В крайних случаях, можно ставить устройство на твердые подставки. Подойдет даже книга.

Выполнение сложных задач

Чем выше нагрузка на процессор и видеокарту, тем выше температуры работы. Вот почему чаще всего ноутбук греется в играх. В таких случаях необходимо соблюдать интервалы работы ноутбука и давать ему передохнуть время от времени.

Также для решения ресурсоемких задач или длительных сессий в играх можно дополнительно докупить охлаждающую подставку. Она имеет дополнительные сильные вентиляторы, которые охлаждают девайс.

Скопление пыли на охлаждающей системе ноутбука и других комплектующих

Пыль поступает внутрь вместе с воздухом – это необратимый процесс. В каких бы условиях не использовался ноутбук, частички пыли будут попадать и оседать внутри на радиаторах, ухудшая отвод тепла и закупоривая вентиляционные отверстия.

Для решения проблемы необходимо аккуратно разобрать устройство и почистить его кисточкой. Либо же использовать метод продува сжатым воздухом.

Важно: вскрытие корпуса приведет до истечения гарантийного срока приведет к потере гарантии.

Высохла термопаста

Причиной почему ноутбук греется и шумит, может быть термопаста на чипах процессора и видеокарты. Со временем она "высушивается" и теряет свои основные свойства повышения теплоотдачи. Это очевидно приводит к перегреву устройства.

Для того чтобы исправить проблему, необходимо разобрать ноутбук, снять процессор, очистить его от старой термопасты и аккуратно нанести новую. Обычно такие процедуры совмещают и делают комплексную профилактику устройства с чисткой от пыли и смазыванием вентиляторов.

Вышедшая из строя система охлаждения

Перегретым ноутбук может быть из-за сломанного вентилятора. Поскольку множество ноутбуков охлаждается именно при помощи продува воздухом, поломка системы очевидно доставит проблем.

Чтобы узнать наверняка в этом ли проблема, снимите крышку ноутбука, после чего включите и запустите несколько программ или игру. Приподнимите сторону, в которой находится кулер, и проверьте, двигаются ли его лопасти. Если нет, его необходимо заменить или почистить от пыли. Но лучше всего обратится в сервисный центр.

Ранее УНИАН пытался выяснить, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

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