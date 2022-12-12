Изображение является частью проекта под названием "Если бы ничего не произошло".

Один из пользователей использовал нейросеть для создания изображения Стива Джобса. Оно показывает, как выглядел бы основатель компании Apple и один из самых известных предпринимателей в сфере IT сейчас, если бы не умер в 2011 году.

Нейросеть показала постаревшего Джобса в его культовой черной водолазке на фоне сцены Apple с обрезанной надписью "И еще кое-что". Эту фразу традиционно произносил Джобс в конце каждой презентации, представляя какой-нибудь новый продукт компании.

Изображение является частью проекта под названием "Если бы ничего не произошло". Еще можно увидеть Майкла Джексона, Хита Леджера, принцессу Диану и других известных личностей, если бы они были живы в 2022 году.

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Напомним, Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет. Ему удалось кардинально изменить привычки и поведение людей и превратить бренд Apple в настоящий культ.

Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

Ранее стало известно, что новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей как минимум до первого квартала 2023 года.

Ранее предполагалось, что до конца этого месяца будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Также Apple работает над топовым Mac Pro.

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