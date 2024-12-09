За месяц до запуска нового поколения RTX 5090.

Если вы планировали купить Nvidia RTX 4090 по дешевке накануне выхода RTX 5090, то вряд ли у вас получится. Специалисты обратили внимание, что цены на самую мощную из ныне существующих видеокарт резко подскочили вверх.

На сайтах зарубежных ритейлеров стоимость RTX 4090 варьируется от $2499 до $3679, превысив рекомендованный ценник в два раза. Причем на некоторых сайтах – в частности, B&H Photo и BestBuy – ускоритель уже купить нельзя.

В Украине стоимость GeForce RTX 4090 тоже взлетела. Если пройтись по сайтам крупных ритейлеров, то можно увидеть внушительные ценники вплоть до 130 тысяч грн. При этом еще в октябре RTX 4090 стоила в районе 90 тысяч.

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Как пишет сайт Wcctech, все дело в дефиците RTX 4090 – ее сняли с производства перед выходом видеокарты нового поколения, а магазины распродают запасы. Из-за новостей о прекращении выпуска многие ожидали, что магазины сделают скидку, но реальность оказалась иной – дефицит привел к росту цен.

Главный вопрос заключается в том, не отразится ли данная ситуация на повышении цен RTX 5090. В ранних сообщениях говорилось, что новый флагман поступит на рынок по цене 2500 долларов, что на 700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080, которая продавалась за $1800.

Про Nvidia RTX 5090 уже почти все известно: это будет настоящая видеокарта-"монстром" с 32 ГБ видеопамяти и энергопотреблением 600 Вт. Официальная презентация запланирована на январь 2025 года вместе с RTX 5080. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Intel опередила Nvidia с AMD и первой представила видеокарты нового поколения. Это решения среднего класса, которые делает игры в разрешении 1440p доступными для широких масс.

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