Что интересно, в случае с App Store процесс производится успешно.

Техногигант Google запретил россиянам устанавливать и/или обновлять свой фирменный браузер из магазина Google Play. Система демонстрирует сообщение "Не удалось установить приложение" и блокирует любую операцию с веб-обозревателем.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Также отмечается, что российских пользователей лишили возможности обновить не только сам Chrome, но еще и системный компонент Android System Webview, которое отвечает за отображение веб-страниц в других приложениях, например, в почтовых клиентах.

К слову, в России доля Chrome составляет почти 60%. Пользователи уже начали массово ставить отрицательные оценки приложению в Play Маркете и спешно искать лайфхаки на техноресурсах. Некоторые заявляют, что им таки удалось обновить браузер через VPN.

Ранее сообщалось, что Google запретила разработчикам в России обновление и загрузку платных приложений в Google Play. Таким образом владельцам смартфонов на Android остались доступны только бесплатные приложения.

Вместе с тем "гугл" перекрыл заработок российским пропагандистам, которые наживаются на войне в Украине. Кремлевские пропагандисты больше не смогут монетизировать свой лживый контент.

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