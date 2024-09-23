Как правило, это устройства с некоторыми флагманскими фишками, но с куда более доступными другими характеристиками и ценой.

Многие пользователи не хотят переплачивать за флагманские смартфоны, но и бюджетные модели им не подходят. Оптимальное решение – девайсы среднего класса, которые стали особо популярны в последние пару лет.

Как правило, это устройства с некоторыми флагманскими фишками, но с куда более доступными другими характеристиками и ценой. Специалисты портала Stuff сделали подборку таких смартфонов. Ценовой диапазон – до $600.

Pixel 8a – лучший в целом. Это последний смартфон доступной серии "А" от Google, который по ряду параметров превосходит многие современные субфлагманы. У него удобные габариты, впечатляющая производительность, лучший в своем классе набор камер и "чистый" ОС Android.

– лучший в целом. Это последний смартфон доступной серии "А" от Google, который по ряду параметров превосходит многие современные субфлагманы. У него удобные габариты, впечатляющая производительность, лучший в своем классе набор камер и "чистый" ОС Android. iPhone SE (2022) – лучший Айфон. Пускай он не может похвастаться самым современным дизайном, он с лихвой компенсирует это внутренней начинкой, оснащенной тем же мощным процессором A15 Bionic, что и iPhone 13.

– лучший Айфон. Пускай он не может похвастаться самым современным дизайном, он с лихвой компенсирует это внутренней начинкой, оснащенной тем же мощным процессором A15 Bionic, что и iPhone 13. Galaxy A55 – для фанатов Samsung. У него при себе 120-герцовый AMOLED-дисплей и очень крутые фотовозможности. А внутри находится процессор Exynos 14800 и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает гораздо более плавный опыт, чем у телефонов серии A предыдущего поколения.

– для фанатов Samsung. У него при себе 120-герцовый AMOLED-дисплей и очень крутые фотовозможности. А внутри находится процессор Exynos 14800 и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает гораздо более плавный опыт, чем у телефонов серии A предыдущего поколения. Honor Magic 6 Lite – монстр автономности. Этот телефон долго работает, несмотря на мощный процессор и яркий экран. Батареи емкостью 5300 мАч легко хватает на 56 часов прослушивания музыки и 12 часов гейминга, что больше, чем у многих флагманских девайсов.

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Nothing Phone 2 – уникальный дизайн. Эксперты назвали этот Android "освещающим взглядом на формулу телефона среднего класса". Главная фишка устройства – уникальный корпус с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой Glyph Interface с 33 светодиодами.

Nubia Red Magic 8 Pro – для игр. Производительность смартфона обеспечивает экс-флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском самых требовательных игр проблем не возникнет. Также девайс оснащен сенсорными триггерами на боковой грани корпуса.

– для игр. Производительность смартфона обеспечивает экс-флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском самых требовательных игр проблем не возникнет. Также девайс оснащен сенсорными триггерами на боковой грани корпуса. Google Pixel 7a – топ за свои деньги. Несмотря на выход обновленной модели, этот "Пиксель" все еще актуален и, например, по фото возможностям превосходит многих конкурентов.

Ранее специалисты советовали, какой Айфон взять после выхода iPhone 16. К примеру, базовый Айфон 2023 года назвали сейчас лучшим смартфоном по соотношению цены и качества.

Ранее УНИАН рассказывал, как заряжать смартфон, чтобы батарея служила дольше. Хотя существует множество разных рекомендаций разных экспертов, реальное правило очень простое и не требует никаких дополнительных усилий.

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