HONOR Magic V2 доступен в АЛЛО в двух цветах.

Хотите удивлять окружающих стильным и инновационным гаджетом? Встречайте эксклюзивно в сети АЛЛО и на allo.ua HONOR Magic V2 – первый в мире складной смартфон толщиной меньше сантиметра в сложенном виде.

Новинка HONOR Magic V2 (16+512 ГБ) предоставит современному украинцу возможность справиться с многозадачностью: с ним можно как решать повседневные дела, так и при необходимости дистанционно работать со срочными проектами. Это смартфон с двумя экранами и инновационной складной конструкцией корпуса. Титановый шарнир – очень надежный, он способен выдержать до 400000 сгибаний. Толщина смартфона – всего 9,9 мм, а в разложенном виде – 4,7 мм, вес модели – 231 г.

HONOR Magic V2 чрезвычайно мощный. Он работает на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая в соединении с тремя фирменными технологиями повышения продуктивности HONOR Boost обеспечивает плавную работу смартфона. Эффективное охлаждение модели осуществляется благодаря ультратонкой системе отведения тепла HONOR Bionic.

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Два флагманских экрана – внутренний с диагональю 7,92" и внешний с диагональю 6,43" – беспроигрышно соединяют портативность и большое изображения, предоставляя возможность полностью окунуться в происходящее на экране. Тройная камера HONOR Magic V2 имеет все для раскрытия магии изображения. Основной объектив на 50 Мп (f/1.9), ультраширокоугольный на 50 Мп (f/2.0) и телефотообъектив на 20 Мп (f/2.4) предоставляют пользователям возможность создавать невероятные фото, передавая в мельчайших деталях всю гамму чувств. Две фронтальные камеры на 16 Мп с широким углом обзора обеспечат прекрасное качество изображения как во время видеоконференций, так и при создании контента для соцсетей. За автономную работу смартфона до 30 часов отвечает двойной кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 5 000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

HONOR Magic V2 доступен в АЛЛО в двух цветах – черном и фиолетовом. Сейчас действует специальное предложение с выгодой до 10 000 гривень, поэтому стоимость новинки – 69 999 гривень.

Каждому покупателю в АЛЛО начисляется кешбэк АЛЛО Гроші на следующие покупки. Для клиентов АЛЛО и фанов HONOR действует программа кредитования и оплаты частями, а также абсолютно бесплатная доставка товаров в магазины АЛЛО и АЛЛО МАХ, а также в точки выдачи АЛЛО Express при оформлении заказа онлайн.

АЛЛО – официальный дистрибьютор бренда HONOR с сентября 2023 года. Все смартфоны импортированы официально и имеют гарантию производителя.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.