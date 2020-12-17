Мотор выиграл у Загреба / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" в перенесенном поединке Лиги чемпионов одолел хорватский "Загреб".
Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился со счетом 13:13, но во второй половине игры запорожцы вырвались вперед и не упустили преимущества. Итоговый счет - 29:25.
Самым результативным у "Мотора" стал Артем Козакевич, на счету которого 10 голов.
Читайте такжеЛучший гандбольный клуб Украины одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
Эта победа стала пятой для запорожцев в текущем розыгрыше турнира.
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- В восьми играх запорожский клуб одержал пять побед при трех поражениях.
- В группе В "Мотор" с 10 очками занимает четвертое место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
- Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 10 января 2021 года против немецкого "Киля".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram