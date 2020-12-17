"Мотор" одержал победу в перенесенном матче.

Запорожский "Мотор" в перенесенном поединке Лиги чемпионов одолел хорватский "Загреб".

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился со счетом 13:13, но во второй половине игры запорожцы вырвались вперед и не упустили преимущества. Итоговый счет - 29:25.

Самым результативным у "Мотора" стал Артем Козакевич, на счету которого 10 голов.

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Эта победа стала пятой для запорожцев в текущем розыгрыше турнира.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В восьми играх запорожский клуб одержал пять побед при трех поражениях.

В группе В "Мотор" с 10 очками занимает четвертое место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 10 января 2021 года против немецкого "Киля".

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Автор: Антон Дударь