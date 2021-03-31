Юлия Осьмак готова пройти тест на детекторе лжи.

Известную украинскую шахматистку Юлию Осьмак дисквалифицировали после победы на студенческом чемпионате мира, который проходил онлайн. 23-летнюю спортсменку подозревают в том, что она пользовалась подсказками компьютера во время игры, что строго запрещается.

Об этом сообщает chess24.com.

В финале чемпионата мира среди женщин в быстрых шахматах Осьмак набрала 4,5 балла из 5 возможных, но ее результат аннулировали из-за высокого уровня статистики в пяти партиях, а "золото" досталось представительнице Беларуси Юлии Антолак.

Знаменитый украинский гроссмейстер Александр Арещенко написал у себя в Facebook эмоциональный пост, где подверг критике российского босса Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-помощника президента РФ Владимира Путина Аркадия Дворковича.

"Сегодня изучил эти пять партий. Могу сказать, что я на 99,9% уверен в том, что никакого читерства в этом турнире со стороны Юлии не было и в помине. Ее соперницы играли на уровне крепких первых разрядов, местами КМС, не выходя через раз из дебюта. Юлия же, в свою очередь, играла далеко не идеально, местами плохо, но лучше своих соперниц", - приводит аргумент эксперт.

"Претендентский, две золотые медали на ЧМ для России и Индии, теперь это. Каждый раз пробивается новое дно, а со следующего дна уже стучат. Говорят, решение о дисквалификации принимали голосованием, в котором участвовало четверо абсолютно далеких от профессиональных шахмат людей".

"Аркадий Дворкович, это так? Где доказательства вины? Вы вообще понимаете, насколько это серьезное обвинение и что это может повлечь серьезные негативные последствия для спортсмена? Вообще, попробуйте нанимать в античитерскую комиссию игроков 2600, а лучше 2700+, а не людей, которые ничего не смыслят в шахматах. Думаю, что профессиональным игрокам пора игнорировать онлайн турниры ФИДЕ", - добавил Арещенко.

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Автор: Будрин Артем