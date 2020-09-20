Веломногодневку "Тур де Франс" сенсационно выиграл словенский гонщик.

Во Франции состоялся предпоследний этап велогонки "Тур де Франс"-2020, на котором досрочным чемпионом стал словенец Тадей Погачар.

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21-летний чемпион из команды UAE-Team Emirates показал время 55 минут 55 секунд и опередил лидировавшего в общем зачете словенца Приможа Роглича из Jumbo-Visma на 1 минуту 56 секунд.

Этот результат позволил Погачару выиграть общий зачет, опередив Роглича на 59 секунд.

На заключительном этапе Погачар уже не потеряет желтую майку лидера, так как это будет формальный заезд без борьбы. Участники будут ехать с шампанским в руках и праздновать завершение велогонки.

Третье место в общем зачете занял австралиец Ричи Порт из команды Trek - Segafredo.

Тур де Франц: главное

В прошлом году победителем "Тур де Франс" стал колумбиец Эган Берналь.

В 2020-м гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля, однако старт был перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса.

За победу в веломногодневке боролись 176 гонщиков. Это был 107-й шоссейный гран-тур по дорогам Франции в истории.

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Автор: Данил Слесь