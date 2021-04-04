Французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение украинке Элине Свитолиной.

Стала известна стоимость кольца, которое украинской теннисистке Элине Свитолиной подарил ее возлюбленный Гаэль Монфис.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Помолвочное кольцо от британского бренда Graff имеет бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат.

По информации источника, примерная цена такого украшения - около 700 тысяч евро (почти 23 миллиона гривен).

Ювелирный дом Graff был основан в 1960 году. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

Напомним, Монфис сделал предложение Свитолиной 3 апреля. Пара запланировала свадьбу на июль 2021 года.

В феврале теннисисты объявили о паузе в отношениях, но недавно возобновили их. Об этом стало известно после того, как они восстановили совместную страницу в Instagram.

О своем романе Свитолина и Монфис впервые объявили в начале 2019 года.

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Автор: Антон Дударь