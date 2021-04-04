Стала известна стоимость кольца, которое украинской теннисистке Элине Свитолиной подарил ее возлюбленный Гаэль Монфис.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Помолвочное кольцо от британского бренда Graff имеет бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат.
По информации источника, примерная цена такого украшения - около 700 тысяч евро (почти 23 миллиона гривен).
Ювелирный дом Graff был основан в 1960 году. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.
Напомним, Монфис сделал предложение Свитолиной 3 апреля. Пара запланировала свадьбу на июль 2021 года.
В феврале теннисисты объявили о паузе в отношениях, но недавно возобновили их. Об этом стало известно после того, как они восстановили совместную страницу в Instagram.
О своем романе Свитолина и Монфис впервые объявили в начале 2019 года.
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