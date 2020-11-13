Сергей Стаховский был вынужден сняться с турнира в Братиславе.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский заразился коронавирусом. Об этом стало известно в ходе турнира ATP Challenger Tour в Словакии.

Об этом сообщает Sport.ua.

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По словам самого теннисиста, у него положительный результат теста на COVID-19. Он уже сдал повторный тест, результаты которого будут известны вечером 13 ноября.

По этой причине Стаховский снялся с турнира на стадии 1/4 финала.

Отметим, что на данный момент украинец занимает 195-е место в рейтинге ATP.

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Автор: Антон Дударь