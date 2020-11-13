Сергей Стаховский не смог продолжить выступление на турнире / фото daviscup.com
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский заразился коронавирусом. Об этом стало известно в ходе турнира ATP Challenger Tour в Словакии.
Об этом сообщает Sport.ua.
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По словам самого теннисиста, у него положительный результат теста на COVID-19. Он уже сдал повторный тест, результаты которого будут известны вечером 13 ноября.
По этой причине Стаховский снялся с турнира на стадии 1/4 финала.
Отметим, что на данный момент украинец занимает 195-е место в рейтинге ATP.
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