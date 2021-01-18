В топ-100 мирового рейтинга осталось три украинки.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила свой обновленный рейтинг.

Он опубликован на официальном сайте WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию в мировом рейтинге.

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Даяна Ястремская, которая временно отстранена из-за положительной допинг-пробы, сохранила 29-е место.

Прогресс продемонстрировала 18-летняя Марта Костюк. Украинка, которая дошла до полуфинала на турнире в Абу-Даби, установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 78-е место.

Топ-10 мирового рейтинга выглядит следующим образом:

1. Эшли Барти (Австралия, 8717)

2. Симона Халеп (Румыния, 7255)

3. Наоми Осака (Япония, 5780)

4. София Кенин (США, 5760)

5. Элина Свитолина (Украина, 5260)

6. Каролина Плишкова (Чехия, 5205)

7. Арина Соболенко (Беларусь, 4580)

8. Бьянка Андрееску (Канада, 4555)

9. Петра Квитова (Чехия, 4515)

10. Кики Бертенс (Нидерланды, 4505)

Первый турнир года: результаты украинок

На стартовом турнире года в Абу-Даби Элина Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

Марта Костюк впервые в своей карьере прошла в полуфинал турнира WTA, но также уступила Кудерметовой.

До второго круга в Абу-Даби дошла Катерина Бондаренко. Она проиграла представительнице Туниса Унс Джабир.

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Автор: Антон Дударь