"От мракобесия - к суевериям", - пишут болельщики в комментариях.

На экипировке спортсменов из России на Олимпиаде-2020 в Токио будет размещен оберег на удачу.

Об этом стало известно на презентации коллекции экипировки, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов спортсменов будет находиться оберег - пожелание удачи.

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Болельщики высмеяли данное решение.

"Так все знают, что на самом верху свихнулись на религии и оккультизме", "Я точно в 21 веке живу?", "Оберег на удачу... Эээ, вы чего там курите?", "От мракобесия к суевериям", "Слабоумие и язычество - новая веха в дизайне", "Правильно. Вождь какого-то якутского шамана боится как огня, как же без оберегов?", - комментируют болельщики на sports.ru.

Отметим, что сборная России не может использовать свой флаг на форме, поэтому дизайнерам пришлось использовать цвета флага.

Напомним, Россия сможет выступать на Олимпиаде-2020 только в нейтральном статусе.

Отстранение России от международных турниров: главное

Спортивный арбитражный суд Лозанны решением от 17 декабря 2020 года на два года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпиады и ЧМ, в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.

Изначально 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS, сохранив отстранение в силе, сократил срок дисквалификации.

Президент WADA прокомментировал отстранение России, заявив, что "они продолжили путь обмана".

Отстранение не коснется Евро-2020, но на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены выборочно смогут участвовать только под нейтральным флагом

В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.

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Автор: Антон Дударь