Марта Костюк проиграла оба сета с идентичным счетом.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в финал турнира WTA в Стамбуле с призовым фондом 235 тысяч долларов.

В 1/2 финала Костюк стала жертвой румынской теннисистки Сорани-Михаэлы Кирсти, которая занимает 67-е место в рейтинге WTA.

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Поединок закончился в двух сетах - 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 25 минут.

18-летняя Костюк, которая является 85-й ракеткой мира, во второй раз в карьере выступала в полуфинале турнира WTA, а с новой недели может установить личный рекорд в мировом рейтинге. Ранее в этом сезоне она играла в полуфинале турнира в Абу-Даби.

Заметим, что Кирстя в финале померится силами с бельгийкой Элизой Мертенс.

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Автор: Артем Будрин