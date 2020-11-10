Костюк проиграла опытной россиянке / фото twitter.com/IMGTennis
Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на старте турнира категории International в австрийском Линце.
Соперницей 98-й ракетки мира в первом раунде была опытная россиянка Вера Звонарева, которая получила от организаторов специальное приглашение wild card.
Теннисистки провели на корте полтора часа, а Костюк потерпела поражение в двух сетах - 4:6, 2:6.
Стоит отметить, что 9 ноября борьбу на турнире завершила вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
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