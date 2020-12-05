Выиграли эстафету биатлонистки из Швеции.

5 декабря состоялась женская эстафета на втором этапе Кубка мира по биалону в финском Контиолахти.

Сборную Украины представляли Дарья Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная, сообщает sport.ua.

После первых двух этапов украинки боролись за тройку призеров, но затем Вита Семеренко заработала круг штрафа, после чего можно было побороться лишь за четвертое место.

У Пидгрушной со стрельбой тоже возникли проблемы, а на последнем круге банально не хватило дистанции, чтобы обогнать россиянку Кайшеву. В итоге Украина заняла пятое место, оставив за спиной Италию, Австрию и Норвегию. Норвежки всю гонку провели в хвосте, так как Каролин Кноттен на первом этапе не удержалась на ногах и вылетела с дистанции.

Победу одержала сборная Швеции, которая практически всю гонку вела борьбу с Францией. Француженки стали вторыми, а замкнули тройку призерок биатлонистки из Германии. Россия, которая стала четвертой, отстала от бронзовых призерок почти на две минуты.

Результат женской эстафеты в Контиолахти

1. Швеция – 1.12.44,5 (0+8)

2. Франция – +9,6 (0+9)

3. Германия – +43,9 (0+12)

4. Россия – +2.31,3 (2+11)

5. Украина – +2.39,9 (2+11)

6. Италия – +2.46,4 (0+14)...

8. Норвегия – 3.04,3 (3+10)...

Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап

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Автор: Олег Давыгора