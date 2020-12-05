5 декабря состоялась женская эстафета на втором этапе Кубка мира по биалону в финском Контиолахти.
Сборную Украины представляли Дарья Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная, сообщает sport.ua.
После первых двух этапов украинки боролись за тройку призеров, но затем Вита Семеренко заработала круг штрафа, после чего можно было побороться лишь за четвертое место.
У Пидгрушной со стрельбой тоже возникли проблемы, а на последнем круге банально не хватило дистанции, чтобы обогнать россиянку Кайшеву. В итоге Украина заняла пятое место, оставив за спиной Италию, Австрию и Норвегию. Норвежки всю гонку провели в хвосте, так как Каролин Кноттен на первом этапе не удержалась на ногах и вылетела с дистанции.
Победу одержала сборная Швеции, которая практически всю гонку вела борьбу с Францией. Француженки стали вторыми, а замкнули тройку призерок биатлонистки из Германии. Россия, которая стала четвертой, отстала от бронзовых призерок почти на две минуты.
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Результат женской эстафеты в Контиолахти
1. Швеция – 1.12.44,5 (0+8)
2. Франция – +9,6 (0+9)
3. Германия – +43,9 (0+12)
4. Россия – +2.31,3 (2+11)
5. Украина – +2.39,9 (2+11)
6. Италия – +2.46,4 (0+14)...
8. Норвегия – 3.04,3 (3+10)...
Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап
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