Тарьей Бе - победитель гонки / фото REUTERS
На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась мужская гонка преследования.
Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко, тогда как Артем Прима пропустил гонку. Пидручный в итоге финишировал девятым, а Тищенко - 25-м.
Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бе, который опередил своего брата.
Кубок мира в Нове Место: результаты мужской гонки преследования
1. Тарьей Бе (Норвегия) - (1+0+0+0) 28:17,3
2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0+0+0) +8,2
3. Симон Дестье (Франция) - (0+2+0+0) +11,5...
9. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+0+0) +29,5
25. Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+0) +1:58,3
Кубок мира по биатлону: восьмой этап
- Восьмой этап КМ по биатлону проходил с 4 по 7 марта.
- В женской эстафете сборная Украины была дисквалифицирована, но затем ей вернули четвертую позицию.
- В мужской эстафете наша команда выступила неудачно.
- В женском спринте украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль, а у мужчин в спринте лучший результат показал Дмитрий Пидручный.
- В женской гонке преследования Джима вошла в десятку лучших.
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