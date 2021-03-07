В Нове Место завершился восьмой этап Кубка мира.

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась мужская гонка преследования.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко, тогда как Артем Прима пропустил гонку. Пидручный в итоге финишировал девятым, а Тищенко - 25-м.

Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бе, который опередил своего брата.

Кубок мира в Нове Место: результаты мужской гонки преследования

1. Тарьей Бе (Норвегия) - (1+0+0+0) 28:17,3

2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0+0+0) +8,2

3. Симон Дестье (Франция) - (0+2+0+0) +11,5...

9. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+0+0) +29,5

25. Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+0) +1:58,3

Кубок мира по биатлону: восьмой этап

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь